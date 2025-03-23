俄成威脅夢魘 歐洲撇美困難

特朗普的第二個總統任期，帶給世界的困擾明顯比第一個任期嚴重。首先是他第一任並沒有發動任何戰爭，如今則支持以色列攻擊加薩的哈馬斯、黎巴嫩真主黨、敍利亞，而且下令美軍空襲也門叛軍青年運動據點，更不排除會襲擊伊朗的核設施。

雖然特朗普表面上是在設法結束俄烏戰爭，目的是卸下美國對北約在歐洲的軍費及防衞責任之承擔，但其實俄烏之間離真正和平還十分遙遠。歐洲目前面對美國威脅放棄援烏，更計劃侵吞烏克蘭的礦產資源，排除歐洲國家瓜分利益。英國、法國、德國、波蘭及波羅的海三國，希望建立一個堅持援烏的「自願聯盟」，以及透過加強歐盟成員國的團結，建立共同對抗俄羅斯軍事威脅的防禦。

國內反對大增軍費 歐盟內部出現這種恐慌，是基於一定的歷史發展。在蘇聯解體後，歐洲國家普遍以為俄羅斯已經沒有威脅性，甚至認為北約東擴，可以誘使前蘇聯加盟共和國如烏克蘭、亞美尼亞及格魯吉亞等，加入歐盟及北約，進一步削弱甚至肢解俄羅斯。但這樣踩踏俄羅斯的紅線，結果是引發俄烏戰爭。

美國及歐盟在俄烏戰爭開始時，滿懷信心地認為對俄實施經濟制裁，加上利用烏克蘭做戰爭代理人，很快便能擊敗俄羅斯，故此誇大俄羅斯是要重建蘇聯的帝國光輝，迫使烏克蘭拒絕停火，謀求擊潰俄國。可是3年下來，俄羅斯竟然主導戰場形勢，令烏軍節節敗退，並佔領了超過20%烏克蘭領土。如今的戰場情況，加上特朗普政府的退縮，使歐盟更感受到俄羅斯的威脅，因此要製造恐慌來團結內部。

歐盟成員國已表示美國並不是可信賴的盟友，而特朗普政府撇開歐盟與俄羅斯商討俄烏停火問題，還開始對歐洲鋼、鋁加徵關稅，更計劃進一步打貿易戰，是一個背信棄義的流氓國家。然而，歐洲想要成為新的戰略自主中心，實在非常困難，首先是英國根本沒有足夠的軍事實力，英軍被嘲諷軍備中的馬匹比裝甲戰車還要多，而且英國和德國經濟都在走下坡，德國今年經濟負增長的威脅，也會嚴重拖低歐洲經濟增長。

此外，歐盟在加強防衞問題上與匈牙利、斯洛伐克、西班牙、希臘、意大利並不同心，而法國及德國政府，都面對國內左翼及右翼民粹主義政黨和廣大民眾，反對削減福利開支以大幅增加軍費的政策。預期馬克龍政府及將由默茨領導的德國新政府，將會非常不穩定。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻