逾期98年 圖書終獲歸還

美國傳媒上周五報道，俄亥俄州辛辛那提一間圖書館近日收到一本逾期98年的書籍，於1926年被借出，直至最近還書者在去世長輩家中發現，才獲歸還。館方形容這本書歷史已有將近100年，能夠再度找回非常不可思議，若館方仍收取過期罰款，還書者將要支付約730美元（約5,690港元）。