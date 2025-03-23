贊比亞華企遇持槍搶劫 中國公民傷亡使館介入

【本報綜合報道】中國和贊比亞上周五簽署經濟技術合作協議，涉款2,600萬美元（約兩億港元）。中國駐贊比亞大使館同日發布消息，贊比亞銅帶省謙比希地區上周四發生犯罪分子持槍搶劫中資企業案件，致中國公民傷亡。

上述案件發生後，中國駐贊比亞使館立即聯絡當地醫院、企業負責人、傷者和死者家屬，協助救治和善後事宜。中方又向當地警方提出交涉，要求盡早破案，嚴懲兇手，並做好對中資企業、機構和人員安全保障工作。使館將繼續指導協調有關方面做好善後處理，跟進案件偵破進展，壓實贊方主體責任；同時提醒當地中國企業和公民提高保護意識，加強安全防範。

中贊簽經濟技術合作協議 中贊經濟技術合作協議由中國駐贊比亞使館臨時代辦王晟與贊比亞財長穆索科特瓦內（Situmbeko Musokotwane）簽署，概述了未來中國援助新計劃的框架。王晟指，兩國政府都確定了優先項目，包括新建3座磨粉廠以加強當地糧食安全，將於今年動工。