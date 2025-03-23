兩岸國際

馬國澳洲聯手破冰毒案 涉逾18億元

馬國毒品罪案調查部稱此次緝毒行動創下馬國歷來最大規模的毒品繳獲紀錄。 馬國毒品罪案調查部稱此次緝毒行動創下馬國歷來最大規模的毒品繳獲紀錄。
馬國毒品罪案調查部稱此次緝毒行動創下馬國歷來最大規模的毒品繳獲紀錄。
【本報綜合報道】馬來西亞皇家警察全國毒品罪案調查部（JSJN）上周五公布，與澳洲聯邦警察（AFP）早前聯手破獲馬國史上最大宗毒品走私案，截獲市值逾10.6億元（令吉‧下同，約18.6億港元）的冰毒混合石蠟。
混合石蠟 提煉運澳洲銷售
馬來西亞毒品罪案調查部代總監莫扎尼表示，在澳洲聯邦警察提供的情報協助下，於今年1月25日在巴生西港攔截兩個從伊朗進口的貨櫃，並在貨櫃內發現166個化學桶、總重量達33.2噸。進口申報文件顯示，貨物為化妝品和蠟產品，但深入檢查後，發現當中藏有大量冰毒。
莫扎尼指，販毒集團將毒品運進馬國後，相信是要進行提煉再包裝運往澳洲，以供應當地市場。每公斤冰毒在馬國售價約3.3萬元（約18.6萬港元），但在澳洲售賣可高達每公斤40萬元（約70.3萬港元）。警方目前尚在調查涉案的馬國公司，但相信幕後主謀是外國集團。
莫扎尼解釋，近日才召開新聞發布會公布詳情，主要是為了調查相關涉案公司和接收者。同時，警方必須將石蠟送去化驗，以確證含有毒品。他強調，全國毒品罪案調查局將持續打擊毒品犯罪，呼籲公眾合作，提供與毒品相關的訊息。
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