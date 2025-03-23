希思路機場斷電停運一日 招兩億元損失

20萬旅客受影響 癱瘓18小時終復常 英國倫敦希思路機場因變電站大火經歷18小時運作癱瘓後，上周五重新開始航班升降，翌日宣布恢復全面運作。機場就事件致歉，強調事故是外部因素造成。英國首相辦公室稱將徹查事故原因，確保類似事件不再發生。事故導致超過1,300個航班取消，影響超過20萬名旅客，專家估算造成約2,000萬英鎊（約兩億港元）損失。

事故後首架飛機於上周五傍晚約6時、即本港昨日凌晨約2時降落希思路機場。希思路機場發言人昨日清晨宣布機場恢復全面運作，已在客運大樓增派數百名工作人員。機場行政總裁沃爾比（Thomas Woldbye）形容事故屬史無前例，承認機場電力供應過於薄弱，變電站大火導致機場失去相當於中型城市的電力供應，儘管備用電力系統正常運作，規模仍不足以維持整個機場供電。考慮到要處理系統數量，機場實際上恢復運作得相當快，備用系統和危機管理已發揮應有作用，當局會從事故中吸取教訓。

運輸大臣艾凱迪亦形容事故絕對史無前例，超出希思路機場控制範圍，感謝緊急服務部門反應、國家電網為機場恢復供電，亦感謝機場工作人員辛勤工作令航班升降恢復。

反恐警查變電站大火原因 當局需要了解變電站起火原因，正與能源安全和淨零排放大臣、內政大臣以及希思路機場保持密切聯繫，以確保能從機場現有系統中吸取所需的任何教訓。反恐警察正參與調查變電站大火原因，目前尚無迹象表明大火存在犯罪，但調查保持開放態度，首要任務是盡快查明原因。

靠單一電源 被斥規劃失敗 倫敦消防局通報，上周四晚上11時23分接報變電站起火，火警及後受控。能源安全和淨零排放大臣文立彬形容火警災難性，似乎摧毀備用發電機以及為希思路機場供電的變電站。國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾殊（William Walsh）批評希思路作為英國及國際的重要基礎設施，完全依賴單一電力來源，沒有替代方案，認為是機場明顯的規劃失敗，質疑要航空公司獨自承擔責任是否公平。

據香港國際機場網站顯示，港昨共有6班機飛往希思路機場，其中英國航空編號BA032航班取消，餘下5班屬國泰航空，其中包括日間及夜間出發航班，當中編號CX257、CX239及CX253航班無受影響。本報綜合報道