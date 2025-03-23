土耳其續示威撐市長 增至97人被捕

伊馬姆奧盧上周三因涉嫌腐敗及協助恐怖組織等被捕後，共和人民黨無視警方發布為期4天集會禁令，上周五晚號召多座城市支持者舉行大型集會，其中在主要城市伊斯坦布爾獲約30萬人響應。集會期間，示威者衝擊警方路障並投擲雜物，警方向示威者施放胡椒噴霧，並用水炮驅散人群。伊茲密爾、安卡拉等城市亦發生警民衝突情況。

總統拒向破壞行為屈服

共和人民黨黨魁厄澤爾批評集會禁令非法，敦促民眾以和平方式示威，在不傷害警察情況下拆除路障。埃爾多安發表講話強調不會接受擾亂公共秩序行為，正如從未向街頭恐怖主義屈服，以街頭手段，而非法律為盜竊、搶劫、非法和欺詐行為辯護是極其不負責任。法庭文件顯示，伊馬姆奧盧周五向警方強烈否認所有指控。