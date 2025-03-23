美特使：基輔棄做北約成員 願意舉行總統大選

特朗普：俄烏土地劃分協議將達成 快全面停火 美國中東問題特使威特科夫上周五表示，烏克蘭總統澤連斯基很大程度上已認同烏克蘭不會成為北約成員國，基輔方面亦已同意舉行總統選舉。另外，美國總統特朗普稱作為結束戰爭談判的一部分，俄烏雙方將就土地劃分問題達成協議，相信很快會實現全面停火。

威特科夫接受美國名嘴卡爾森訪問時表示，俄羅斯與烏克蘭若果要達成和平協議，烏克蘭就不能成為北約成員國，他相信澤連斯基及烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克已大致接受，「我認為，澤連斯基和他的右臂（葉爾馬克）在很大程度上已承認他們（烏克蘭）不會成為北約成員國。」

威特科夫又指：「俄羅斯的立場是，他（澤連斯基）不是民選的，因此不能與他簽署任何形式的條約。」卡爾森追問，是否認為烏克蘭會舉行選舉，威特科夫回應說：「是的，會有的。他們（基輔）已經同意了。烏克蘭將舉行選舉」，但他未有透露詳情。

選舉因戰時戒嚴遭推遲 較早前，有報道指特朗普的4名高級幕僚，與澤連斯基的數名主要政治對手展開秘密會談，並與烏克蘭前總統波羅申科所屬政黨的高層進行接觸。討論的核心議題是烏克蘭能否迅速舉行總統選舉。目前，烏克蘭總統選舉因該國處於戰時戒嚴狀態而被推遲。

另外，特朗普上周五在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱正尋求方法結束俄烏戰爭，節省美國對烏克蘭的軍事援助資金。他提到上周五就俄烏問題進行了兩次很好的討論，與俄羅斯總統普京通話時，對方沒拒絕與烏克蘭實行停火制度的提議，也沒討論在烏克蘭衝突中實行停火制度的最後期限。

特朗普：俄方懼怕北約 不過，特朗普未正面回應會否就俄軍仍繼續攻擊烏克蘭對俄實施新制裁，只稱俄烏仍在互相攻擊。他又認為，俄羅斯目前唯一懼怕的是有美國參與的北約，又指北約前任和現任秘書長都曾表示，如沒特朗普就不會有北約，因美國承擔了幾乎所有北約成員國的費用。本報綜合報道