美貿易代表 將與中方官員通話

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周五表示，美國貿易代表格里爾計劃將與中國官員通電話。特朗普沒有說明希望下一輪兩國會談取得甚麼成果，或是否會導致美國取消對中國產品的關稅。

目前不清楚哪位中方官員將參加與格里爾的會談。美國希望透過關稅向中國施壓，阻止中國製造的鴉片類藥物芬太尼流入美國，以及縮窄貿易赤字。美國將於4月2日宣布徵收對等關稅，外電預計當中可能包括針對中國的新措施。自1月上任以來，特朗普已對來自中國的商品加徵20%關稅。

共和黨參議員訪京 另一方面，與特朗普關係密切的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）正在北京訪問。中國外交部發布消息指，外交部副部長馬朝旭上周五會見戴恩斯，雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見，但未公布詳情。中國商務部部長王文濤同日會見美國製藥公司禮來、半導體公司博通等訪華的外企高層。內地官媒消息指，未來一段時間還有十多名跨國公司高層將到訪中國商務部，其中美國企業將佔約三分之二。

美國貿易代表 格里爾