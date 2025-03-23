傳拜登出山 助民主黨收復失地

知情人士透露，拜登上月私下會見新任民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin），表明願意提供幫助。接近前第一夫人吉爾的人士指，吉爾準備好為黨友站台助選並籌集資金，因為她認識到對民主黨負有責任。拜登和吉爾對特朗普撤銷特勤局對兒子亨特及女兒阿什利的保護感到震驚，拜登夫婦未收到任何警告，擔心子女是否安全。

多名金主反對

知情人士指，拜登仍然認為特朗普勝選表明、民主黨逼宮要求自己退選是錯誤決定。不過，許多黨內人士和金主不希望拜登重返政壇，因為他與總統選舉失敗息息相關，而且象徵着民主黨的過去而不是未來。本月一項民意調查問及哪位民主黨領袖最能體現該黨的核心價值時，只有1%民主黨人和傾向民主黨的獨立人士選擇拜登。