賀錦麗希拉妮遭撤安全許可

賀錦麗

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周五表示，已撤銷多名民主黨人的安全許可，包括他去年大選中的競爭對手、前副總統賀錦麗、前國務卿希拉妮和布林肯，及前國家安全顧問沙利文等人。特朗普指，他們繼續獲取機密資料已不再符合國家利益。

此外，曾負責特朗普刑事案件的紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）、紐約曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）；反對特朗普的共和黨籍伊利諾伊州眾議員金青格（Adam Kinzinger）及前共和黨眾議員、前副總統切尼女兒伊莉沙白等人也在名單上。特朗普稱，該命令將立即取消有關人等對機密訊息的訪問，並且所有執行部門和機構的負責人，將撤銷有關人員對美國政府設施的未陪同訪問權限。

美國前總統通常會獲保留安全許可，以便能在國家安全及外交政策上向現任總統提供建議，但這傳統近年已不再被遵循。特朗普上任後不久，已取消前總統拜登的安全許可，並停止他每日聽取情報匯報的安排，指自己在2021年結束首個總統任期後，拜登亦曾取消他獲取情報的權限。

希拉妮