FBI裁反恐人員 美證交委600人離職

【本報綜合報道】美國政府繼續重組聯邦機構，英媒上周五引述消息報道，美國聯邦調查局（FBI）已縮減專責應對本土恐怖主義部門人員。美國證券交易委員會（SEC）至少600名員工同意自願離職。

聯合反恐小組 助打擊非法移民 消息人士透露，FBI領導層最近從本土恐怖主義行動部門調走約16名特工和情報分析員，該部門支援FBI外地辦事處調查，並提供有關本土威脅資訊。高級官員亦已討論過徹底解散該部門，但尚未公布最終決定。FBI亦停止標示與本土恐怖主義有關的調查，該標示可協助FBI追蹤全國各地趨勢。政府已指示FBI聯合反恐工作小組協助打擊非法移民工作。

另一邊廂，自政府今年1月底提出自願離職補償計劃以來，已有600多名SEC工作人員遞交辭職通知，估計佔委員會員工總數12%以上。消息人士透露，辭職人員主要來自執法部門和總法律顧問辦公室，但部分離職可能與補償計劃無關，部分人亦可能改變主意。由於補償計劃申請期限上周五結束，預計辭職人數仍有增加。