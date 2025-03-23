特朗普否認馬斯克聽美中軍事機密

【本報綜合報道】美國《紐約時報》報道，美國總統特朗普的親密盟友兼富商馬斯克將到國防部聽取美中潛在戰爭機密簡報。特朗普上周五再駁斥報道不實，稱不會向商人展示這些機密，又指不想與中國發生潛在戰爭，但若真的發生，美國完全有能力應對。

特朗普在社交網發文指，這次國防部會議甚至不會提及或討論中國。他形容馬斯克是偉大的愛國者，幫助美國政府削減成本，發現大量浪費、欺詐和濫用的行為，但馬斯克在中國有事業，讓他可能受到影響。

美國防長海格塞斯表示，馬斯克是一位創新者，歡迎他到國防部討論有關政府效率部、效能及創新等議題。他亦澄清，國防部沒有對華作戰及秘密作戰計劃，他與馬斯克是商談削減聯邦開支事宜。馬斯克原定亦會跟參謀長聯席會議成員會面，但最終取消。

防長本周訪印太多地 另外，美國國防部上周五宣布，海格塞斯本周會展開上任後首個訪問印太地區行程，將先後訪問夏威夷、關島、菲律賓及日本，尋求進一步強化同盟及夥伴關係，持續推進印太地區戰略。菲律賓駐美大使羅穆亞爾德斯表示，海格塞斯到訪馬尼拉，是向中國發出菲美雙邊關係牢固的強烈訊息。