美第6代戰機拍板 命名F47 波音生產

隱身及突防能力超卓 明言助應對與華衝突 美國總統特朗普上周五宣布，選定波音公司生產美軍第6代戰機，並將新一代戰機命名為F47。美媒指，F47將接替F22成為美國空軍主力戰機。五角大樓聲稱，F47的隱身和突防能力將遠超其現有機隊，在與中國的潛在衝突中至關重要。

特朗普在白宮與國防部長海格塞斯共同會見傳媒時宣布這個決定。特朗普表示這將是有史以來最先進、性能最強、殺傷力最強的飛機。實驗版飛機已秘密試飛近5年，美國有信心，其性能遠超過其他國家現有戰機。美媒指，特朗普為美國第47任總統，新一代戰鬥機命名顯然與其總統任期有關。

每架造價逾23億 F47將接替F22成為美國空軍第6代主力空中優勢戰鬥機。預計整個項目總價值高達數千億美元，每架戰機造價逾3億元（美元‧下同，約23.4億港元），僅工程和製造開發合同價值就逾200億美元（約1,560億港元）。第6代戰機的設計仍然保密，很可能包括先進傳感器和尖端引擎。

特朗普指出，F47配備最先進的隱形技術，幾乎無法被偵測到，美國的敵人將不會看到它的到來，希望不需要用它來對抗敵人，但必須擁有它；若真的發生衝突，敵人根本不會知道是被甚麼擊中。他指，美國政府已下了大量訂單，但無法透露價格，因為這可能會洩漏部分技術細節，但強調這份合約代表美國在國防工業的歷史性投資。

海格塞斯表示，美國已擁有F15、F16、F18、F22、F35等戰機，現在有F47，這向美國盟友釋出直接且明確的訊息，「我們不會離開」，也向敵人表明，在未來好幾年，美國有能力毫無阻礙地在全球投射力量。

弱化版或售盟友 特朗普還透露，美國盟友持續表達希望購買F47；對某些盟友，美國可能會出售弱化的版本，大約降低10%的性能，他指︰「這是合理的，因為也許有一天他們不是盟友」。本報綜合報道