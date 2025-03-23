失聯大學生伏屍校外水域

湖北大學陽邏校區19歲一年級女學生張××本月14日離校後失聯，經搜救多天後，其屍體於上周五凌晨在校外一處水域被發現。警方經勘驗確認為張××，初步排除刑事案件可能，校方未來將全力配合家屬處理善後事宜。（綜合報道）