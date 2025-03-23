江蘇女食客用湯匙餵狗 餐廳丟棄當局查究

網民斥令人作嘔 內地有網民上周三發文反映，江蘇常州萬象城一間知名西餐廳內有女食客就餐期間，用店內餐具餵食其寵物狗。餐廳工作人員同日確認事件屬實，又指事發後已立即制止，餐具亦報廢處理，正在處理此事。當地監管部門回應指，將派人調查此事，依法依規處理公共衞生事件。

網民發文稱，涉事女食客等數名女子在餐廳用餐，期間她用店內提供的湯匙餵飼懷抱中的白色寵物犬，牠一直在舔舐湯匙中的食物，鄰桌客人見狀亦有錄影此場景。網民形容人狗同餐的情況「令人作嘔」，質問：「一名女子竟然拿勺子餵狗，餐具被狗舔過了怎麼處理？」

事件在網上引起熱議，另有網民直言，從該食客拉狗進餐廳坐下的那一刻，他就不想再去這間餐廳。亦有網民認為，除了導盲犬，所有公共場所都不應該有寵物，如在外面一定要栓好，出現問題應由寵物主人承擔所有後果。更有人反問：「這跟近期的海底撈火鍋店撒尿事件有何區別？」

店方：會提供即棄餐具供寵物用 內媒確認，涉事餐廳為豆庫常州華潤萬象城店。餐廳相關負責人證實，涉事女食客確實使用了餐廳的餐具私自餵狗，由於她攜帶入內的寵物犬體形較小，店員當下並未發現，但後來發現上述一幕已立刻制止，並將此事上報公司上級部門，目前正在進行後續處理工作。店方強調，小型犬客人需要隨身攜帶，餐廳會提供一些即棄餐具給寵物用。常州華潤萬象城服務專線工作人員則指，將上報商場相關管理部門跟進處理。本報綜合報道