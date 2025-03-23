足壇反腐 查海南足協主席等4人

中國足壇持續反腐，海南省紀委監委上周五發布消息，海南省足協主席呂建海在任上被查，同日另有3人遭通報受查。其他同日被通報受查的包括海南省人民檢察院檢務督察部副主任曾向陽，正接受海南省紀委監委駐省人民檢察院紀檢監察組紀律審查和定安縣監委監察調查。（綜合報道）