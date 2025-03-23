3月23日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月23日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
足壇反腐 查海南足協主席等4人
中國足壇持續反腐，海南省紀委監委上周五發布消息，海南省足協主席呂建海在任上被查，同日另有3人遭通報受查。其他同日被通報受查的包括海南省人民檢察院檢務督察部副主任曾向陽，正接受海南省紀委監委駐省人民檢察院紀檢監察組紀律審查和定安縣監委監察調查。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250323-0323_00178_029/足壇反腐--查海南足協主席等4人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc