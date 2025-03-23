兩岸國際

四川少年盜改裝槍殺妹 父親緩刑

四川省一名14歲少年2023年偷玩父親的改造射釘槍，意外擊中6歲妹妹眼睛，醫護人員接報到場時，女童已無生命迹象。公安部刑偵局近日公布此宗非法持槍狩獵相關的典型案例，該名鍾姓父親近日因非法製造槍枝罪，被法院判囚3年、緩刑4年。（綜合報道）
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