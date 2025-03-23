中國冰川面積60年減26%

【本報綜合報道】中國科學院西北生態環境資源研究院在上周五首個世界冰川日舉行的第3屆全國冰凍圈科學大會上，發布中國第3次冰川編目數據集，成為全球唯一完成3次冰川編目的冰川分布大國。結果顯示，過去60年中國冰川面積整體減少約26%，約7,000條小冰川完全消失。

西北研究院前年組織相關科研人員組成專業工作團隊，實施以2020年為現狀年的第3次中國冰川編目編制工作。根據第3次中國冰川編目，2020年前後中國最新冰川面積約為4.6萬平方千米，冰川總條數約為6.9萬條。與第一次中國冰川編目相比，1960年代至2020年期間中國冰川面積整體減少約26%；與第二次中國冰川編目相比，2008至2020年期間中國冰川面積整體減少約6%，表明最近十多年中國冰川已進入快速退縮階段。

第3次中國冰川編目採用空間與時間解像度更高、質量更好的光學衞星遙感數據，同時結合第二次中國冰川編目經驗和最新技術，構建更高效快捷的體系化冰川編目方法，使冰川編目短期內快速完成。今次同時編制了面積小於一萬平方米、處於消亡狀態的殘餘冰體，總數量約3萬條，更清晰地反映中國冰川的分布和狀態。