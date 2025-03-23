26%內地人夜間睡眠時長不足6句鐘

65%每周一至兩次睡眠困擾

調查研究顯示，截至上月，受訪者夜間平均睡眠時長為6.85小時，比前一年多6分鐘，但仍不足7小時，且多在凌晨零時後才入睡。多數人有夜間睡眠困擾，65%的人每周出現一到兩次睡眠困擾，主要表現為入睡困難、夜間如廁等。在睡眠與生活方式方面，飲酒、食消夜及晚上6時後飲茶或咖啡都會影響睡眠，大學生普遍晚睡晚起，手機使用時間愈長，睡得就愈晚。