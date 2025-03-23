飛行程序航圖更新 降低機師失誤風險

20年來首次 提升易讀性 貼近國際規範 中國民航局發布消息，新版飛行程序航圖上周四啟用，是該航圖近20年來首次調整，調整內容包括航圖分幅、航圖編號排序規則、飛行程序航迹簡述等13項航圖要素。新版航圖較以往更易使用，有利降低飛機師調錯飛行程序的風險。

據報道，此次航圖的改版是在遵循國際民航組織的基本原則和中國相關規章、標準的基礎上，結合中國實際運行需求、國內航空人員用圖習慣，並參考國際主流航圖樣式，對標準儀表離場圖、標準儀表進場圖、儀表進近圖等進行調整。其中進離場航圖分幅方面，考慮機場跑道數量、運行方向、進離場程序的起始點和終止點、複雜程度和分流情況等因素，圖中航迹不應有交叉。其他航圖如機場圖、停機位置圖、障礙物A型圖、精密進近地形圖等則不變。

經7年研究終面世 飛行學院2018年在航圖樣式上進行研究，收集各方意見並形成最初方案，2021年形成目前的航圖樣式方案。航圖樣式調整工作因航圖修改量很大，印刷成本過高，應基於航空資料無紙化實現後進行。經民航局同意，去年開始航圖實現無紙化，可開展相關工作，經多次調研最終形成航圖樣式調整方案。空管局情報中心從上周四生效的今年第3期修訂起，按新版航圖樣式發布航空情報資料，預計從新版航圖生效起，3年內全部航圖修改完成。

飛行程序航圖承載大量關鍵訊息，是機師操作和管制員指揮的依據，被稱為保障航空器安全起降的「空中導航儀」。新版航圖增加航圖要素的易讀性和適應性，同時更好兼顧了國際民航組織規範、機載導航數據庫限制和航電顯示設備特點。本報綜合報道