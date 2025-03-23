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在台陸配聲請停止遣返 遭駁回
網名「亞亞在台灣」的在台大陸配偶劉姓女子，近期發布鼓吹大陸以武力統一台灣等言論，被台灣有關部門廢止在台依親居留許可，並要求在限期內出境。劉女向法院聲請停止執行，台北高等行政法院認為她有鼓吹戰爭宣傳的事實，沒准許必要，上周五晚裁定駁回，她仍可抗告。（綜合報道）
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