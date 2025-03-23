兩岸國際

陸專家倡重啟內戰行動 直接管治台

王鶴亭建議北京對台灣重啟內戰行動。圖為台灣士兵。 王鶴亭建議北京對台灣重啟內戰行動。圖為台灣士兵。
王鶴亭建議北京對台灣重啟內戰行動。圖為台灣士兵。
《反分裂國家法》今年迎來立法20周年，大陸中國社科院台灣研究所主辦的《台灣研究》發布今年第一期內容，由蘇州大學馬克思主義學院教授王鶴亭撰文，建議北京「擇機重啟內戰行動」，戰時管制階段對台實行直接管治，以盡快結束武裝衝突進入過渡狀態。（綜合報道）
王鶴亭教授王鶴亭教授
王鶴亭教授
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