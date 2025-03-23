3月23日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月23日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陸專家倡重啟內戰行動 直接管治台
王鶴亭建議北京對台灣重啟內戰行動。圖為台灣士兵。
《反分裂國家法》今年迎來立法20周年，大陸中國社科院台灣研究所主辦的《台灣研究》發布今年第一期內容，由蘇州大學馬克思主義學院教授王鶴亭撰文，建議北京「擇機重啟內戰行動」，戰時管制階段對台實行直接管治，以盡快結束武裝衝突進入過渡狀態。（綜合報道）
王鶴亭教授
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250323-0323_00178_007/陸專家倡重啟內戰行動--直接管治台
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc