美前司令：大陸爭印太主導權 須加強助台

【本報綜合報道】前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）上周四出席美國國家評論研究所（National Review Institute）舉辦的活動時表示，中國大陸將台灣視為內部安全問題，美國很多區域盟友將美對台關係作為美國可信度的觀察指標。他認為，如印太影響力是美國核心利益，那台灣確實是重要基石，美國需要加強阻嚇。

指倘台被吸收 日韓或研核武 在以「中國已展開爭奪印太主導權的戰爭」為主題的對談中，戴維森指大陸毫無疑問企圖要取代美國在國際場合的領導地位，意圖在2050年左右達成目標。針對大陸在區域內令人擔憂的軍事活動及任何潛在衝突，他曾稱這個威脅會在10年內顯現，特別擔心未來6年。他解釋這不一定指攻台，而是利用整體國力在經濟、外交及軍事等層面設法削弱美國，取代其在區域的影響力。

戴維森強調，美國必須關注強化盟友及夥伴關係，包括協助台灣，但台灣也要投資加強自我防衞，軍費要接近本地生產總值（GDP）的10%並非不合理，除了不對稱戰力也需加強傳統戰力。被問及若台灣被大陸「吸收」的話，他認為日本和南韓可能會基於自身利益考慮發展核武，恐讓美國陷入艱難處境，區域安全局勢將變得更複雜。