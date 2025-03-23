中日經濟高層對話 達20項重要共識

王毅稱中日邦交正常化以來，雙邊貿易增長300多倍，連續15年保持3,000億美元（約2.34萬億港元）高水平，累計雙向投資近1,400億美元（約1.1萬億港元），充分印證中日互為夥伴，而不是對手。他亦提及面對世界經濟格局深刻調整，單邊保護主義甚囂塵上，經濟全球化遭遇逆流，中日兩國作為世界主要經濟體，應樹立正確的相互認知，展現責任擔當，以創新思維共謀發展，給合作共贏做「加法」，對問題分歧做「減法」，為全球經濟注入新動能，給動盪世界提供確定性，方法是加快推進經貿合作轉型升級；實現強強聯手、彼此成就；平衡解決各自合理關切；加強區域和多邊合作。