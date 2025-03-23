中日經濟高層對話 達20項重要共識
【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅昨在日本東京，與日本外相岩屋毅共同主持第6次中日經濟高層對話，為6年來首次。雙方15個政府部門負責人出席，與會各部門圍繞宏觀政策、經貿投資、數碼經濟、綠色發展、生態環保、人文交流、區域合作等進行深入溝通，規劃下步合作，達成廣泛共識。
王毅稱中日邦交正常化以來，雙邊貿易增長300多倍，連續15年保持3,000億美元（約2.34萬億港元）高水平，累計雙向投資近1,400億美元（約1.1萬億港元），充分印證中日互為夥伴，而不是對手。他亦提及面對世界經濟格局深刻調整，單邊保護主義甚囂塵上，經濟全球化遭遇逆流，中日兩國作為世界主要經濟體，應樹立正確的相互認知，展現責任擔當，以創新思維共謀發展，給合作共贏做「加法」，對問題分歧做「減法」，為全球經濟注入新動能，給動盪世界提供確定性，方法是加快推進經貿合作轉型升級；實現強強聯手、彼此成就；平衡解決各自合理關切；加強區域和多邊合作。
確認恢復水產進口工作進展
雙方宣布達成了20項重要共識，包括鼓勵中國海關總署與日本厚生勞動省繼續開展中日食品安全合作部長級對話。針對中國暫停進口日本水產品一事，岩屋毅與王毅亦確認旨在恢復進口相關工作進展。
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