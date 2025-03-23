晤石破茂 王毅促守《中日聯合聲明》

【本報綜合報道】日本首相石破茂上周五在東京會見到訪的中共中央政治局委員兼外交部長王毅。王毅向石破茂轉達了中國領導人的問候，表示石破茂就任首相以來，中日兩國重啟雙邊關係改善進程，中日領導人在利馬成功會晤，一致同意全面推進中日戰略互惠關係，為中日關係發展指明方向、注入動力。

王毅強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道，日方應堅持《中日聯合聲明》等4個政治文件確定的原則，維護好兩國關係的政治和法律基礎，切實履行在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾。他又指，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這一重要關口，希望日方本着對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。

石破茂請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，中日領導人就全面推進日中戰略互惠關係和構建建設性、穩定的日中關係達成重要共識，推動兩國各領域合作取得新成果；日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。

林芳正稱日對台立場不變 王毅同日會見日本內閣官房長官林芳正時強調，當前中日關係重啟改善發展進程，中方願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，共同努力全面推進中日戰略互惠關係。中日四個政治文件奠定中日關係的政治和法律基礎，其中就妥善處理歷史、台灣問題立下規矩。希望日方樹立對華正確認知，在重大原則問題上重信守諾，排除雜音干擾，推動兩國關係沿著正確軌道健康穩定發展。林芳正稱，在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場沒有任何改變。日方願同中方加強各領域交流合作，期待時隔6年舉行的日中經濟高層對話取得豐碩成果。