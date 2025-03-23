中日韓外長聚首東京 盼重啟談判自貿協定

加快籌備領導人會議 冀年內舉行 中日韓外長會昨日在日本東京舉行，是繼2023年11月南韓釜山開會後首次舉行會議。三國同意就共同議題推進合作，加快籌備中日韓領導人會議。外長王毅形容討論有建設性，中日韓合作是東亞發展潛力最高的合作框架，3國正努力盡快重啟自貿協定談判。

王毅在會議開場白稱，中日韓合作是東亞發展潛力最高的合作框架，中方願與日韓一同努力推動重啟自貿協定談判、推進科技創新，激發新動能、擴大人文交流，厚植民意基礎，以及應對共同挑戰，助力可持續發展。他引用諺語「遠親不如近鄰」，稱面對不穩定、不確定明顯上升的世界，這句充滿東方智慧的格言更加凸顯三方合作的重要現實意義。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，三國應正視歷史，面向未來，守護、發展和促進中日韓合作。

趙兌烈籲履行聯國對朝制裁 岩屋毅表示，會議就日中韓合作以及地區和國際形勢等坦誠交換意見，並確認將推進面向未來的合作。他認為，國際形勢漸趨嚴峻，認為目前正處於歷史的轉捩點，強調要努力通過合作克服分裂和對抗至關重要。關於烏克蘭戰爭，他呼籲國際社會需團結起來，世界任何地方都不能容忍任何試圖以武力單方面改變現狀的行為。

趙兌烈稱，不讓三國合作勢頭中斷尤為重要，呼籲三方應維持當前積極趨勢，而北朝及朝鮮半島和平與穩定是關乎韓中日三國的問題，期待三國持續保持溝通。他強調，朝俄應立即停止軍事合作，在俄烏停火談判過程中，北韓絕不能為其非法行動得到任何回報；又指韓中日三國應切實履行聯合國對北韓制裁，努力制止平壤挑釁、實現北韓徹底無核化。

擬加強東盟等機制協調配合 王毅會後談及中日韓外長會共識，指三方充分肯定第9次中日韓領導人會議以來三國合作取得的積極進展，並就年內舉行第10次中日韓領導人會議進行有益溝通，將繼續就重啟三國自貿協定談判、推動《區域全面經濟夥伴關係協定》擴員、維護地區產供鏈穩定暢通等保持溝通。三方將辦好2025年至2026年中日韓文化交流年，努力實現到2030年4,000萬人次人員往來目標。中日韓將加強在東盟與中日韓、東亞峰會等機制下的協調配合，面向周邊開展「中日韓+」合作，帶動地區共同發展。

較早前，日本首相石破茂上周五在官邸與王毅及趙兌烈會面，岩屋毅亦在座。石破表示，中韓兩國均為極其重要的鄰國，包括懸而未決事項在內，願開展對話並構築面向未來的合作關係。王毅表示，日方應堅持中日聯合聲明等四個政治文件確定的原則，維護好兩國關係的政治和法律基礎，切實履行在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾。本報綜合報道