默茨為登總理位 承諾額外高開支

今次要修改憲法其實充滿政治暗湧。如今的聯邦政府只是一個看守政府，反對力量如另類選擇黨、左翼黨、自由民主黨等，均認為這樣重大的修法，應在新政府成立後才提交通過。不過，默茨及社會民主黨的現任總理紹爾茨均明白到，現在只要能夠拉攏到綠黨的支持，就可以獲三分之二票數支持；若拖到新執政聯盟出現，聯邦議會內另類選擇黨及左翼黨的人數將會大增，綠黨也隨時變卦，自然夜長夢多。綠黨亦明白到默茨不會找綠黨加入執政聯盟，因此先獅子開大口要求1,000億歐元搞環保，過去不願為環保付出的基督教聯盟黨，也只能答應。其實默茨及基督教聯盟黨亦明白到，搞基建及環保可討好社民黨及綠黨，卻會令黨內選民不滿，一定程度上打擊信譽。但他們也了解到如今德國經濟受負增長威脅，修法可使財政支出解禁，令他們有更大空間對大小企業增加補貼，以擴大經濟生產及就業挽救經濟。