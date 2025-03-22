倫敦變電站起火 希思路機場停運一天
【本報綜合報道】英國倫敦西部海斯（Hayes）一座變電站於當地周四深夜發生大火，造成逾1.6萬戶家庭斷電。附近的希思路機場亦受停電影響昨日關閉，建議旅客不要前往機場，全日至少有1,351個航班受影響。
全日有1351航班受影響
消防部門於周四晚上11時23分左右接報指海斯區發生大火，派出70名消防員和10輛消防車到場撲救。變電站火勢猛烈，濃煙沖上半空，有民眾指事發時聽到一聲爆炸巨響。大火導致大規模停電，影響海斯、豪恩斯洛和周邊地區。為安全起見，當局設立警戒線，疏散逾150人。希思路機場指，由於為機場供電的變電站發生大火，機場大面積停電，為確保乘客和員工安全，機場關閉至周五晚上11時59分，對所造成的不便深表歉意。
國泰航空知悉希思路機場臨時關閉直至另行通知，昨日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消，CX251及CX255則會如常運作前往倫敦，而同日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。
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