倫敦變電站起火 希思路機場停運一天

全日有1351航班受影響

消防部門於周四晚上11時23分左右接報指海斯區發生大火，派出70名消防員和10輛消防車到場撲救。變電站火勢猛烈，濃煙沖上半空，有民眾指事發時聽到一聲爆炸巨響。大火導致大規模停電，影響海斯、豪恩斯洛和周邊地區。為安全起見，當局設立警戒線，疏散逾150人。希思路機場指，由於為機場供電的變電站發生大火，機場大面積停電，為確保乘客和員工安全，機場關閉至周五晚上11時59分，對所造成的不便深表歉意。