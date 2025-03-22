韓5在野黨 不滿未任命憲院法官 動議彈劾代總統

南韓總理韓德洙彈劾案宣判前夕，五大在野黨昨日在國會對代行總統職權的副總理兼企劃財政部長崔相穆發起彈劾。彈劾理由是崔相穆不顧憲法法院判決，仍未任命憲法法官，破壞憲法秩序。

共同民主黨等在野黨指出，憲法法院上月27日裁定崔相穆沒有任命憲院法官候選人馬恩赫，屬於侵犯國會權利的違法行為，且至今仍拒絕任命。同時，崔相穆涉嫌在戒嚴期間接受指示。共同民主黨國會議員金容民表示，彈劾崔相穆是為了糾正政府無視憲法法院判決，擾亂憲法秩序的行為。金容民強調，捍衞憲法秩序是國會職責所在，不應該猶豫不決。

根據相關法律，國會須在政府高官彈劾案呈報至全體會議24小時之後、72小時內表決。考慮到憲法法院下周一對韓德洙彈劾案宣判，之後可能會裁定總統尹錫悅彈劾案，國會將視情況擇日表決。目前全體會議定於下周四舉行，仍須與議長室討論投票日程。

國會通過特檢案 查第一夫人 此外，國會周四以179票贊成、85票反對、1票棄權，通過關於第一夫人的金建希常設特檢案。金建希特檢法規定，任命獨立檢察官對金建希涉及的15項嫌疑展開調查，包括參與操縱股價、收受名牌手袋、介入地方議員和地方政府各級領導選舉，以及牽涉政治掮客明泰均干政案。民調機構蓋洛普最新調查顯示，近60%民眾支持彈劾尹錫悅。本報綜合報道