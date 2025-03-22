兩岸國際

加拿大擬提前4‧28舉行大選

加拿大總理卡尼計劃提前大選，最快在4月28日舉行，他將於下周日與總督西蒙會面，正式要求解散國會，以提前舉行大選。執政自由黨在民調中的支持度，自1月以來已經顯著回升，卡尼的對手將是在野保守黨黨魁博勵治。（綜合報道）
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