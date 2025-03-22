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美將公布誰奪新戰機合約
美國總統特朗普將在白宮橢圓形辦公室親自公布國防部新一代戰機計劃的合約花落誰家，合約價值至少200億美元（約1,560億港元），由波音及洛歇馬丁競爭。新一代戰機將取代F22，讓載人飛機可與無人機一起投入戰鬥。（綜合報道）
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