以稱殺哈馬斯安全部隊多名高層
【本報綜合報道】以色列國防軍與以色列國家安全總局周四發表聯合聲明稱，在近日軍事行動中擊斃哈馬斯總安全部隊首腦賈赫朱等多名高級成員。
聲明指，哈馬斯總安全部隊汗尤尼斯地區負責人阿薩利赫同遭擊斃。哈馬斯總安全部隊是哈馬斯在加薩地帶的秘密核心部門，負責保護哈馬斯高級成員和資源，撰寫情報評估為哈馬斯高層策劃和實施對以襲擊提供支持。賈赫朱同時負責指導哈馬斯在加薩地帶的宣傳工作。聲明還說，在對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的打擊中，以軍擊斃武器運輸部門的核心人物阿勒。他近年來專門負責向加薩地帶運輸、儲存和走私軍事設備及武器。
聯合國中方代表 促以方停動武
中國常駐聯合國代表團公使銜參贊孫志強周四在聯合國安理會以巴問題公開會上，敦促以色列放棄使用武力的執念，停止對加薩的軍事行動，並再次呼籲國際社會加大努力推進落實「兩國方案」的政治進程。中方批評以色列在加薩重新挑起戰火，使停火協議崩潰，製造更多痛苦和死亡，對此表示嚴重關切。
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