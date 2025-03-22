以稱殺哈馬斯安全部隊多名高層

聲明指，哈馬斯總安全部隊汗尤尼斯地區負責人阿薩利赫同遭擊斃。哈馬斯總安全部隊是哈馬斯在加薩地帶的秘密核心部門，負責保護哈馬斯高級成員和資源，撰寫情報評估為哈馬斯高層策劃和實施對以襲擊提供支持。賈赫朱同時負責指導哈馬斯在加薩地帶的宣傳工作。聲明還說，在對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的打擊中，以軍擊斃武器運輸部門的核心人物阿勒。他近年來專門負責向加薩地帶運輸、儲存和走私軍事設備及武器。