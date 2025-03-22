烏軍炸庫州天然氣設施

【本報綜合報道】在美國推動下，俄羅斯和烏克蘭同意停止互攻能源設施30天。惟俄烏持續指控對方襲擊能源及民用設施，俄羅斯外交部更直指烏克蘭已違反停火承諾。烏軍周四派無人機深入俄羅斯襲擊一個主要戰略轟炸機基地，昨日炸毀庫爾斯克州蘇賈市一處天然氣設施。

另襲轟炸機基地 烏軍無人機深入距離前線700公里的俄羅斯薩拉托夫州，攻擊恩格斯基地，它是前蘇聯時期建成的一個主要戰略轟炸機機場，部署可搭載核武的圖160超音速遠程戰略轟炸機。空襲引發巨大爆炸和火災，造成10人受傷，進入緊急狀態，附近居民撤離。烏克蘭國防部指，襲擊恩格斯基地並引發彈藥二次爆炸。俄羅斯國防部稱，防空部隊當日在境內擊落132架烏克蘭無人機。

烏軍昨日凌晨夜襲俄羅斯庫爾斯克的蘇賈天然氣計量站，設施發生大火。俄羅斯軍事部落客估計，烏軍在撤退前可能已在天然氣設施中安裝炸藥。炸毀計量站是烏連戈伊-波馬里-烏日霍羅德管道的一部分，管道透過烏克蘭把俄羅斯天然氣輸送到歐盟。