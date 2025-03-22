監督停火 英特種部隊待命 預備赴烏克蘭維和

隨着停火協議臨近，英國特種部隊準備好前往烏克蘭執行維和任務。策劃和指揮海外軍事行動的常設聯合司令部上周收到指令，開始部署人員和資源。

英國報章《i》周二報道，內閣辦公室負責部隊戰備的軍事規劃人員，已指示特種部隊做好前往烏克蘭的動員準備。命令同時適用特種部隊預備役，讓他們在接到赴烏克蘭通知前處於待命狀態，確保軍事裝備能正常運作。消息人士透露，英國國防大臣賀理安上周訪問華盛頓後不久，便向特種部隊下達指令。

英國首相施紀賢上月會晤美國總統特朗普時提出，向烏克蘭派出3萬名維和部隊。惟施紀賢上周改口，支持部署一萬名維和部隊監督停火。包括英國特種部隊在內的小規模及專業化部隊，將負責搜集情報、遠程監控停火。英國國防部發言人稱，不評論特種部隊活動是歷屆政府長期政策。

英國特種部隊行動保密，不需下議院批准，他們經常在英國未正式捲入衝突的地區活動，搜集情報、偵察和營救人質。自2011年以來，英國特種部隊的秘密行動遍布19個國家，包括尼日利亞、菲律賓、俄羅斯、敍利亞及馬里等。美國國防部外洩文件顯示，50名英國特種部隊成員俄烏戰爭期間身處烏克蘭。

援烏「志願者聯盟」峰會下周舉行 法國總統馬克龍稱，支援烏克蘭的「志願者聯盟」峰會下周四在巴黎舉行，烏克蘭總統澤連斯基將參加。馬克龍、施紀賢試圖吸納37個國家建立「志願者聯盟」，準備在烏克蘭部署維和部隊，並提供安全保障。本報綜合報道

英國將派兵到烏克蘭執行維和任務。 英國首相 施紀賢