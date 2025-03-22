加拿大空軍 僅40%裝備可正常用

主力戰機老化 料2032年前壽終

根據上月18日軍事裝備及人員監測文件顯示，加拿大空軍60%裝備不符合北約部署要求。加拿大空軍作戰主力是老化的CF18戰機，部分服役接近45年，機體壽命及航電系統雖已數次延長，但到2032年前將不堪使用。加拿大前保守黨政府曾計劃採購美國F35隱形戰機，但受到猛烈批評。現任自由黨政府雖然在10年前選舉中承諾不購買35，惟8年後改變主意訂購88架及附屬裝備，總值高達190億美元（約1,482億港元）。