加拿大空軍 僅40%裝備可正常用
【本報綜合報道】加拿大廣播公司周三報道，本國空軍只有40%裝備能夠正常使用，並可即時投入戰鬥。
主力戰機老化 料2032年前壽終
根據上月18日軍事裝備及人員監測文件顯示，加拿大空軍60%裝備不符合北約部署要求。加拿大空軍作戰主力是老化的CF18戰機，部分服役接近45年，機體壽命及航電系統雖已數次延長，但到2032年前將不堪使用。加拿大前保守黨政府曾計劃採購美國F35隱形戰機，但受到猛烈批評。現任自由黨政府雖然在10年前選舉中承諾不購買35，惟8年後改變主意訂購88架及附屬裝備，總值高達190億美元（約1,482億港元）。
隨着美國總統特朗普重返白宮，揚言吞併加拿大並發起貿易戰，加拿大考慮減購F35。加拿大已支付首批16架F35費用，預計未來數年交付，餘下72架保留購買選擇。加拿大國防部長布萊爾日前提出擁有兩種戰機的想法，並證實總理卡尼指示審視在本國組裝戰機。瑞典紳寶集團以JAS39E戰機作招徠，提議可在加拿大組裝。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：