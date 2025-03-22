美韓海軍陸戰隊 多兵種聯演結束

【本報綜合報道】美韓海軍陸戰隊本月3日起在慶尚北道浦項和京畿道抱川、坡州一帶實施步兵及多兵種聯合演習，持續至昨日結束。

演習分為步兵聯演和多兵種聯演兩個環節，步兵聯演在浦項一帶訓練場舉行。多兵種聯演在坡州武建里訓練場和抱川駐韓美軍羅德里格斯訓練場舉行。南韓海軍陸戰隊第一師麾下第33營、美國海軍陸戰隊第三遠征軍麾下第12營的1,100多名官兵參演，出動K808裝甲車、K1A2主戰坦克、MUH1型登陸機動直升機、CH53E大型運輸直升機、AH1Z武裝直升機等。

朝斥特殊作戰訓練具挑釁性 另外，為期11天的美韓年度聯合軍演「自由護盾」周四結束，期間模擬清除大規模殺傷力武器，並有針對北韓坑道等地下設施的演練。北韓國防省發言人同日表示，破壞地下秘密坑道和核武器清除等帶有挑釁性質的特殊作戰訓練，證明美韓的「防禦性」聯合軍演只不過是侵略戰爭演習。朝方指，將考慮使用致命軍事武器打擊「挑釁原點」，警告美韓立刻停止軍事妄動。