俄高層訪朝晤金正恩 談中美半島烏戰爭

重申戰略夥伴關係 朝測防空導彈展強勢 美國主導俄烏衝突停火談判之際，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古關鍵時刻抵達平壤，與北韓領袖金正恩會面，討論烏克蘭戰爭和朝鮮半島等安全議題。紹伊古昨日到埗前夕，北韓試射最新型防空導彈，檢驗綜合戰鬥性能，金正恩對試射結果滿意。

紹伊古率領代表團到達平壤，北韓副外相金正圭、俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉到場迎接。代表團參謁解放塔，向蘇聯軍人烈士獻花。紹伊古其後向金正恩轉交俄羅斯總統普京的信函，並轉達普京的問候和最良好祝願，稱他密切關注《俄朝全面戰略夥伴關係條約》落實情況。會談持續兩個多小時，紹伊古與金正恩討論開啟與美國對話、烏克蘭、朝鮮半島和不同地區的安全問題。紹伊古表示，俄方將無條件遵守《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，簽署條約完全符合兩國利益。

中韓外長會面 冀增人員往來 紹伊古周四強調，俄中是戰略夥伴關係，兩國在軍事領域的合作正在全方位發展。紹伊古指出，俄中在亞太地區實施例行聯合空中戰略巡航並舉行海軍演習，太空和核能領域是雙方有前景的合作方向。北韓導彈總局同日測試軍工企業量產的防空導彈，金正恩與勞動黨中央軍事委員會主要成員一同觀摩試射。金正恩稱，朝軍將裝備又一個重要防禦武器系統，感謝為加強國家防衞力量作出巨大貢獻的研究團隊和軍工企業。

另一邊廂，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在日本東京，與準備出席中日韓外長會議的南韓外長趙兌烈會晤。王毅強調，中韓兩國是搬不走的鄰居，分不開的夥伴，兩國應該經常走動，更加親近，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是南韓光復80周年，對兩國來說都具有特別意義。

趙兌烈表示，在國際局勢不確定性日益加劇情況下，韓中對朝鮮半島問題的戰略溝通至關重要，希望讓韓中關係推動朝鮮半島乃至區域和平與穩定，將攜手中方共同努力，為兩國關係發展創造新轉機。雙方商定增努力恢復兩國文化交流，提高兩國國民的相互理解，探討增強人員往來方案。

韓願接受在烏朝戰俘 南韓統一部長金暎浩昨接見烏克蘭駐韓大使波諾馬連科，雙方討論朝軍戰俘遣返問題和國際局勢等。金暎浩強調，朝軍俘虜在憲法上屬於南韓公民，若他們願意來韓，韓方將全員接受。若有必要，韓方將根據相關法律提供保護和援助，希望烏克蘭積極協助。本報綜合報道