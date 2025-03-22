偷遊客手機 景德鎮2人被捕

江西省景德鎮市近日有竊匪團夥偷去多名旅客手機，景德鎮市公安局珠山分局昨通報，已成功摧毀一個外省流竄至當地作案的扒竊犯罪團夥，抓獲兩名成員。事主透露，落車後約兩分鐘便發現手機不見了。警方翻查閉路電視發現，扒手動作嫺熟，一偷走手機便由接應的同黨開車離開。（綜合報道）