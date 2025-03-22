內地倡加強食安 完善配送管理

【本報綜合報道】中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日提出關於進一步強化食品安全全鏈條監管的意見，當中包括完善食用農產品協同監管，強化食品生產經營許可審查，加快建立食品儲存監管機制，加快建立食品運輸協同監管機制，健全食品寄遞安全和配送安全管理，完善進口食品風險聯防聯控機制，並加強組織實施。

擬強化進口食品監管 意見旨在進一步理清食品安全監管責任，建立健全協同監管機制，強化全鏈條監管合力，守牢食品安全底線。當中提出嚴格落實食用農產品質量安全監管職責，加強食用農產品產地准出與市場准入銜接，強化肉類產品檢驗檢疫出證查驗，加快建立食用農產品質量安全追溯協作和執法合作機制；規範食品生產經營市場准入，完善特殊食品註冊許可制度及食品安全檢查員制度；加強食品儲存安全監管，落實食品儲存主體責任，強化食品儲存屬地管理責任。

此外，意見亦提出建立實施散裝液態食品運輸准運制度，加強食品運輸全過程監管；強化食品寄遞安全管理，加強網絡訂餐配送安全管理；壓實網絡食品銷售從業主體責任，強化網絡銷售食品安全問題協同治理；加強網絡訂餐線上線下一體化監管及集中用餐單位食品安全協同管理，完善校園食品安全協同管理機制；同時強化進口食品部門監管聯動，完善跨境電商零售進口食品監管制度。