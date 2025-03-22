7年猥褻32童兼偷拍影片 台檢方促重懲棒球教練

【本報綜合報道】台灣台中市某小學棒球教練涉嫌7年間猥褻及性侵32名學童，年齡最小的受害者只有4歲，總計犯案次數高達90次，偷拍了34部影片。台中地檢署日前偵結起訴，請求法院從重量刑。

最小受害者僅4歲 起訴書指，被告2018年10月起任職棒球教練，至去年10月為止，在小學宿舍、棒球隊教室等場所猥褻多名學童。他為人師表，卻利用學童信任，逞一己私慾，且其強制猥褻、性交等行為，隨其就任時間增長，行為更形猖獗、變態，已對受害人造成永久且難以磨滅傷害及陰影，嚴重敗壞師德。

台中市教育局周二表示已解除被告職務，涉事小學沒有在聘用前後查詢系統確認教練是否符合任用資格，審查機制存在疏漏。校方同日決議，前任校長2019年至2024年7月期間，未確實督導相關人員查詢不適任人員系統，導致該教練持續擔任訓練工作，學生因此遭受不當對待，行為違反相關法令，情節重大，記大過兩次，現任校長因管理不周，也記申誡一次處分。