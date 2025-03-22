校內長開紫外線燈灼傷多名小學生

【本報綜合報道】河南省鄭州市一名小學生家長周一投訴，由於鄭州市金水區藝術小學金科校區長時間開啟紫外線殺菌燈，導致兒子受傷，包括視力受損等。金水區教育局工作人員周二證實情況屬實，已敦促校方盡快與家長協商解決，同時責令立即整改。

眼睛紅腫 視力受損 受傷小四學生小朱母親盧女士表示，她本月4日接到老師電話得悉，兒子出現眼睛疼痛紅腫、皮膚灼傷、頸部出現紅斑、瘙癢及刺痛嚴重等症狀，於是趕到學校，最終發現孩子不適與教室長期開啟紫外線殺菌燈有關。經治療，小朱最初視力嚴重下降，現已有所恢復，卻出現散光及淋巴結腫大問題。

除了小朱，班上不少學生近期亦出現視力下降等症狀。盧女士批評，孩子醫療費皆是家長自行墊付，校方亦一直沒有給予明確解決方案，希望對方能夠作出書面致歉，並且承諾承擔後續健康風險，以及定期替學生體檢，避免再次發生類似事件。

學校負責人承認，由於校內定時器本月4日發生故障，導致3間教室長開紫外線殺菌燈，將持續關注學生狀況，聯繫醫生前來檢查治療，承擔診療費用。