「反美鬥士」司馬南涉偷稅 遭罰款994萬

【本報綜合報道】中國人民大學繼續教育學院前教授、有「反美鬥士」之稱的政治評論家兼網絡「大V」（微博上有大量粉絲的公眾人物）司馬南因偷稅，被追繳稅費款加收滯納金、罰款共計926.94萬元（人民幣‧下同，約994萬港元），已全部入庫。

4年少繳496萬 稅務稽查部門早前依託稅收大數據分析，發現司馬南涉嫌偷稅，依法對他開展立案檢查。調查發現，他在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元（約496萬港元）。此外，其實控企業北京某影視策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元（約81萬港元）。

國家稅務總局北京市稅務局稽查局根據《個人所得稅法》、《企業所得稅法》、《稅收徵收管理法》、《行政處罰法》等相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款及作出上述罰款。該局有關負責人表示，稅務部門將依法加強稅收監管，嚴肅查處涉稅違法行為，切實維護公平公正的稅收經濟秩序。從去年11月初起，司馬南的微博、抖音等平台帳號已停止更新。