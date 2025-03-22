國安部揭境外組織 誘民眾出國逼反華

國家安全部昨日指，近年來境外一些組織機構利用個別人對外國生活的好奇，誘騙中國公民至國外，威逼從事污衊抹黑國家安全活動，嚴重威脅國家安全和公民人身安全。

文章透過兩個真實案例起底移民黑色產業鏈，其中王×輕信他人推薦，找到境外移民中介，幻想出國務工賺取高薪。繳納10萬元人民幣（約10.7萬港元）代辦費後，移民中介度身打造「移民方案」，製作假學歷、假戶口本和相關出境手續，但出國後王×竟被中介負責人介紹給境外反華組織人員，付費參加所謂「課程培訓」。

據王×稱，每次參加「培訓」時都要簽名，在寫滿反動標語的教室里高喊反動口號，還被迫留下照片等影像記錄。非法中介還偽造大量文件材料，虛構當事人在境內被迫害的故事，嚴重損害中國形象。王×不久後因無力續繳「培訓費」，逐漸意識到受騙，移民中介卻「人間蒸發」，生活陷入困境，最終在家人接濟下艱難返國。

為移民虛構被迫害謊言 在境外打工的洪×為獲得某國公民身份，找到某移民中介，在交齊高額手續費後，移民中介編造洪×在境內被迫害的謊言，虛構劇本、偽造證明尋求政治庇護，但審查發現洪×提交的材料存在問題，故宣布休庭再審。申請移民期間，洪×不僅未掙分文，還將此前積蓄全部用來支付高額中介介紹費、律師代理費、法庭庭審費。為實現移民夢，洪×只得打黑工掙錢，但仍無力支付後續費用，只能放棄辦理。

國家安全機關發現有受害者遭洗腦，假戲真做誤入歧途，淪為境外反華勢力的炮灰。更多則被非法中介榨盡殘值，背負債務流落異國街頭，貧病交加、艱難求生。而境外非法中介卻依靠內外勾結、敲骨吸髓的非法產業鏈，榨取非法暴利，堆疊出巨額財富。國家安全機關呼籲民眾保持警惕，如遇非法中介或反華組織誘騙欺詐及相關可疑情況可作出舉報。本報綜合報道