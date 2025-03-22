柯文哲延押裁定最遲月底出爐

【本報綜合報道】台灣台北地方法院周四再就台北京華城弊案、民眾黨前主席柯文哲政治獻金案召開程序庭，並首次提訊柯文哲。柯文哲怒批檢察官羅織罪名、有罪推定。柯文哲羈押期限下月1日到期，檢方主張他仍有逃亡、串供之虞，故有必要延長羈押兩個月，法院將評議後再裁定。

柯斥檢方羅織罪名 檢察官指柯文哲靠攏財團，在京華城案分別收了威京集團主席沈慶京210萬及1,500萬元新台幣（約50萬及358萬港元），涉犯違背職務收賄罪。檢方又指，柯文哲將捐給民眾黨的政治獻金挪用涉犯公益侵佔罪、挪用眾望基金會款項涉犯背信罪。柯文哲反擊稱，市政府處理京華城容積率案過程公開透明，也有會議紀錄和相關錄音錄影，未來都會拿出來證明他清白。

談到政治獻金爭議，柯文哲稱民眾黨有做不好的地方，但他沒侵佔獻金。他怒批黨檢媒一體，賠掉司法信任度，大罵檢察官「不要臉」，遭法官制止。除柯文哲外，北院同日又提訊沈慶京、台北市議員應曉薇及台北市市長辦公室前主任李文宗，各人均否認貪污。其中，沈慶京稱羈押期間健康惡化，過年期間還排出方糖大的血塊，關在監獄會加速死亡。應曉薇強調，自己沒逃亡可能，拜託檢察官拿出女人同理心，讓她回家照顧母親。