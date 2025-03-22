應對民企競爭難留人 台志願役兵下月加薪

作戰部隊基層官士兵最多增2870元 台灣調整軍人待遇應對少子化問題與民間企業競爭，解決招募困難及難以留人問題。作戰部隊基層官士兵自下月1日起，月薪最多增1.2萬元（新台幣‧下同，約2,870港元）。

志願役勤務將分成3等級調整，少校以下軍官與士官、士兵加薪5,000元（約1,200港元）；中校與上校加薪4,000元（約950港元）、將官加薪3,000元（約710港元）。戰鬥部隊方面，第一類型的作戰部隊將加薪7,000元（約1,670港元），第二類型的戰鬥支援部隊加薪4,000元。

台準備擴大對美採購 台灣領導人賴清德昨日上午前往空軍松山基地視導海軍陸戰隊66旅衞戍第二戰鬥隊，提到上任以來就指示台軍調整待遇，並以基層官士兵優先，以讓官兵在落實戰訓本務的同時也能兼顧家庭。賴清德稱，調整軍隊待遇是長期進程，要經過嚴謹討論，希望在野黨重新思考凍刪防衞預算的影響，給予台軍官士兵最大支持，展現朝野一致對外的團結精神。

台灣美國商會周四舉行謝年飯活動，賴清德出席晚宴致詞時表示，台灣準備擴大對美國採購，無論是工業產品、農產品或天然氣。他稱將優先編列特別預算，讓防衞預算達到本地生產總值（GDP）3%以上，持續推動改革，強化自我防衞力量；又歡迎台美持續在防務產業合作，打造非紅供應鏈。

賴清德表示，很高興看到八成以上的受訪美商去年在台營運穩定獲益，也有九成企業將維持或擴大在台灣的投資規模。他強調，美國要推動本土製造業再工業化以及鞏固高科技領導地位，台灣是不可或缺的夥伴，特別在半導體製造領域。他盼能持續深化台美貿易關係，也希望美國商會持續支持盡快解決台美雙重課稅問題，消除雙邊投資經貿活動障礙。本報綜合報道