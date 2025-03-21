行李置高鐵站 輕裝出遊 物主獲網民接力代看守

【本報綜合報道】外遊最怕行李箱被偷，來自廣東深圳蔡女士周一分享親身經歷指，她早前把行李放在高鐵站5小時，意外觸發一場全網守護溫馨接力。她的行李不僅未有丟失，還被網民塞滿小禮物，秤重多了1.5公斤。

5句鐘後返抵 喜見塞滿小禮物 為了輕裝前往福建福清站與朋友逛街吃飯，蔡女在本月10日把行李箱放在高鐵站便民就餐區旁邊，還拍照上傳到社交平台，附文「你好這是我的行李箱，乖乖等我回來，我去吃個午飯12點多回來」，希望看完演唱會、同一車站返程的歌迷朋友能夠幫忙看管。

沒想到，路過網民開始接連留言打卡，如「報告這位公主，行李箱還在哦，9點07分」、「我就坐在這兒，能幫你守護它到10點16分」等，更塞下貼紙、掛件及明信片等物品。蔡女解釋，由於當日下午還要從福建福州南站坐高鐵回深圳，箱中沒貴重物品，就偷懶放在車站，又提醒大家不要倣效，出門在外應看管好私人物品。