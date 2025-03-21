擺脫微醺組團強身 澳洲全女班健步行

90成員橫跨18至60歲 戶外運動交友齊歡聚 在這個注重照顧自己、追求健康的年代，夜生活不再是潮流，國外不少年輕人對泡酒吧飲酒交友的活動興趣缺缺。澳洲傳媒昨日報道，當地不少女子對此深以為然，決定擺脫飲酒社交文化，決定作出改變，去年成立了一個全女班徒步健行團，獲大批女性響應加入。

健行團在昆士蘭省組織起步，始創人是23歲的溫加登（Denika Wyngaarden）。作為昆省偏遠城鎮女性，她厭倦了總是留在酒吧到半夜、喝至微醺的夜生活，覺得戶外健行是比碰杯更好的人際互動方式，最終改善了她的心態，相信對其他女性也有幫助。

擺脫夜生活 始創人心態改變 團中成員起初僅有數人，現時增至90人，年齡從18歲到60多歲不等，全女班組合營造更安全環境，令人有信心嘗試徒步健行是吸引成員一大因素。有女成員表示初來乍到，誰也不認識，團內聚會是一個交友的絕佳機會。

溫加登認為健行團日益壯大，歸根究柢是很多女性意識到她們需要在大自然中社交、享受陽光、暢泳，來感受最快樂、最自信的自己。本報綜合報道