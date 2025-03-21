班農尋求讓特朗普再選總統
【本報綜合報道】美國總統特朗普親信、前白宮首席策略師班農周三聲稱，團隊正致力協助特朗普規避兩屆總統任期限制，堅信特朗普將參加2028年總統選舉並獲勝。
研規避任期限制
班農接受美媒採訪，被問及特朗普如何規避任期限制時稱，團隊將檢視限制定義，認為將得出多個不同方案。他更稱有比特朗普2028年連任更遠大願景，但目前不計劃當眾談論，並認為再過數個月就會公開。對於是否暗示革命，班農否認並強調自己是民主忠實信徒，又認為如果繼續奉行民粹國族主義政策，美國將經歷1932年（酬恤金進軍事件）式重組，指出特朗普正獲非裔和拉美裔美國人支持。
班農形容現任政府行動為解構行政國家的常識革命，承認與政府效率部領導人馬斯克在超人類主義與科技、簽證與移民等議題有巨大分歧，但讚揚對方支持特朗普，並認為政府效率部對行政國家造成創傷，雖然不美觀但相當有效。他指摘聯邦法官阻撓特朗普引用《外國敵人法》遞解非法移民出境，試圖取代三軍統帥作出指揮決定，認為法官應受彈劾。
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