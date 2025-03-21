班農尋求讓特朗普再選總統

研規避任期限制

班農接受美媒採訪，被問及特朗普如何規避任期限制時稱，團隊將檢視限制定義，認為將得出多個不同方案。他更稱有比特朗普2028年連任更遠大願景，但目前不計劃當眾談論，並認為再過數個月就會公開。對於是否暗示革命，班農否認並強調自己是民主忠實信徒，又認為如果繼續奉行民粹國族主義政策，美國將經歷1932年（酬恤金進軍事件）式重組，指出特朗普正獲非裔和拉美裔美國人支持。