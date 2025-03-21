美卿指巴拿馬運河 不能再受華影響

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧周三接受保守派傳媒人休伊特（Hugh Hewitt）訪問時談及中美關係，他指巴拿馬運河不能再受中國影響，同時重申美國對台立場不變，反對以武力或脅迫改變現狀。

重申對台立場不變 對於巴拿馬運河，魯比奧指美國沒有把運河讓給中國，總統特朗普非常清晰地指出是美國建造運河然後移交給巴拿馬，他不同意移交的決定，而且中國的影響已經遍布整個運河，香港公司控制運河兩端的所有關鍵港口，港口的基礎設施令中國人受益，這種情況不可持續，並已違反運河協定。巴拿馬運河不能成為中國人的前哨，美國是把它移交給巴拿馬，並非中國。

休伊特問及美國能否阻止北京攻台，魯比奧認為這是一個很難回答的問題，因為這關乎中方想要甚麼政治遺產。魯比奧相信可以透過讓佔領台灣的代價大於利益來拖延和阻止，但北京認為攻台的好處具有決定性意義，所以情況非常微妙。他重申，美國對台政策維持不變，反對透過武力或敲詐勒索來改變現狀。

魯比奧還透露，目前中美領導人沒有會面安排，相信他們終將會見面，但必須知道他們開會討論甚麼，以及會議結果會是甚麼，而在有充分理由下，特朗普基本上會與任何外國領導人會面。

美國國務卿 魯比奧