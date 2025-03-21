美擬向華製船徵費 憂損失 出口商反對

英媒周四報道，美國總統特朗普正起草一項行政命令，擬依靠美國貿易代表的提案資金，對中國製造的船舶或包含中國製船舶的船隊徵收最高達150萬美元（約1,170萬港元）的港口費。但此舉恐抑制美國煤炭和農產品出口，遭美國主要出口商反對。

據報道，特朗普計劃通過對訪問美國港口的中國船舶徵收巨額費用來重振美國造船業，此舉會導致美國煤炭庫存激增，並為陷入困境的農業市場帶來不確定性，因為出口商難以找到船隻將貨物運往國外。美國貿易代表辦公室下周將召開相關聽證會，美國主要出口商和運輸商指出，這些潛在港口費限制了向國際買家運輸農業、能源、採礦、建築和製成品所需的船舶數量。

去信商務部長表態 美國煤炭貿易公司Xcoal Energy & Resources行政總裁思拉舍（Ernie Thrasher）上周三致函美國商務部長盧特尼克，提到因應這些潛在港口費，船東已拒絕為未來的美國煤炭運輸報價，恐致美國煤炭出口在60日內停止，最終或令成本增加35%。美國農業事務聯合會亦指出，因5月及以後無法確保海運，限制了粟米、大豆、小麥等大宗美國農產品的銷售能力。

美國貿易代表辦公室提出，美企每年要有兩成出口貨物，以懸掛美國旗、並於美國製造的貨船運輸，但現時在美註冊商船不足200艘，部分甚至並非「美國製造」。此外，波羅的海國際航運公會（BIMCO）指出，由於運載液化天然氣的商船全非美國製造，意味液化天然氣出口很可能暫停，嚴重打擊美國能源出口商。本報綜合報道

有美國煤炭貿易公司擔憂港口費，會抑制美國煤炭出口。 美國商務部長 盧特尼克